Челси – Ноттингем Форест: прямая трансляция 13 мая

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

Сегодня 13 мая, в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», пройдет важный матч: Челси (Лондон) идущий на 11 месте в АПЛ, принимает ФК Ноттингем Форест (Уэст-Бриджфорд), занимающий 16 строчку.

Начало прямого эфира 13 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Челси – Ноттингем Форест в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

 

Челси – Ноттингем Форест: прямой эфир 36 тур

 

Челси – Ноттингем Форест: трансляция 36 тур

 

Tags:

Поиск по сайту

Опрос про футбол:

Кто лучший футболист всех времен?
Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Похожие материалы Футбол

Селтик – Рейнджерс: смотреть онлайн 31 тур

8 апреля в Глазго (Шотландия) на стадионе «Селтик Парк», пройдет центральный матч 31 тура чемпионата Шотландии по футболу / Шотландского Премьершипа 2023: занимающий 1 место Селтик (Глазго) принимает Глазго…

Последние события:

Футбол – новое:

Для правообладателей; Обратная связь

Курс рубля на сегодня ЦБ РФ.

© 4in.ru 2023  Карта сайта

Спорт ТВ смотреть онлайн