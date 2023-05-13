Челси – Ноттингем Форест: прямая трансляция 13 мая

Сегодня 13 мая, в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», пройдет важный матч: Челси (Лондон) идущий на 11 месте в АПЛ, принимает ФК Ноттингем Форест (Уэст-Бриджфорд), занимающий 16 строчку.

Начало прямого эфира 13 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Челси – Ноттингем Форест в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Челси – Ноттингем Форест: прямой эфир 36 тур

Челси – Ноттингем Форест: трансляция 36 тур