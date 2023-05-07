Труа – ПСЖ: Прямая трансляция 7 мая 2023

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

Сегодня, 7 мая в рамках 34 тура чемпионата Франции по футболу 2023 / Лига 1, в Труа на стадионе «Стад де л’Об» состоится важный матч тура: ФК Труа (Труа), занимающий 18 место в Лига 1, принимает Пари Сен-Жермен (Париж) занимающий 1 место в турнирной таблице.

Начало прямого эфира 7 мая в 21-45 по московскому времени. Смотрите матч Труа – Пари Сен-Жермен в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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