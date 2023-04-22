Динамо К – Шахтер Донецк: прямая трансляция 22 апреля

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Сегодня, 22 апреля 2023 года, пройдет матч по футболу между командами Динамо Киев - Шахтер Донецк, игра состоится в рамках турнира Премьер-лига. Начало прямого эфира 22.04.2023 в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Динамо Киев - Шахтер Донецк в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

 

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