Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: прямая трансляция 23 апреля

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В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный вечер бокса Davis vs. Garcia, названый, как "Лучше этого не бывает". Начало вечера 23 апреля в 01:00 мск, начало Главного карда ~ в 04:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет бой двух ярких и звездных боксеров, нокаутеров и не имеющих поражений, в 12-раундовом бою в договорном весе до 61,7 кг, в ринге встретятся: Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и Райан Гарсия (23-0, 19 KO).

В со-главном поединке, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона мира по версии WBA World во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) кубинец Давид Моррель (8-0, 7 KO) защищает свой титул от бразильца Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO).


Кард вечера бокса Davis vs. Garcia:

Главный кард
    Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) – Райан Гарсия (23-0, 19 KO)
    Давид Моррель (8-0, 7 KO) – Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO)
    Бектемир Меликузиев (11-1, 9 KO) – Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO)
    Элайджа Гарсия (14-0, 12 KO) – Кевин Сальгадо (15-1-1, 10 КО)

Предварительный кард
    Фёдор Черкашин (21-0, 13 KO) – Элиас Эспадас (22-5, 15 KO)
    Вито Мельницки, мл.(14-1, 9 KO) – Хосе Санчес (20-3-1, 12 КО)
    Флойд Скофилд (13-0, 10 KO) – Хесус Валентин Леон (23-1-2, 19 КО)
    Лоренцо Симпсон (12-0, 7 КО) – Пачино Хилл (8-1-1, 6 КО)
    Тристан Калкреут (9-1, 7 КО) – Хайме Солорио (12-5-2, 9 КО)
    Джалил Мейджор Хакетт (5-0, 4 КО) – Джейсон Филлипс (3-3-2, 0 КО)
    Куттино Оливер (2-0, 1 КО) – Роберто Канту (3-2, 3 КО).

 

Дэвис - Гарсия: Огненная пресс-конференция / Битва взглядов

 

Джервонта Дэвиса: лучшие нокауты

 

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