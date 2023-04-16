Снукер Чемпионат мира 2023: смотреть онлайн
Чемпионат мира по Снукеру 2023, пройдет в Шеффилде (Англия) с 15 апреля по 1 мая, призовой фонд турнира, составил £ 2 395 000.
В чемпионате мира по снукеру 2023, приняли участие 128 профессиональных игроков и приглашенные любители. В основной серии турнира, принимают участие 32 игрока: 16 лучших игроков из мирового рейтинга и еще 16 игроков из отборочных раундов. Действующим чемпионом мира по снукеру, является Ронни О'Салливан, победивший в финале Джадда Трампа.
Расписание матчей по снукеру:
17 апреля
Дин Джунху (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 12:00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 12.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Джимми Робертсон (Англия) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16.30
Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 21:00
18 апреля
Джек Лисовски (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 12.00
Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 12.00
Джадд Трамп (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16:30
Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21:00
Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 21:00
Снукер Чемпионат мира 2023: прямой эфир
Снукер Чемпионат мира 2023: трансляция