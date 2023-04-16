Снукер Чемпионат мира 2023: смотреть онлайн

Чемпионат мира по Снукеру 2023, пройдет в Шеффилде (Англия) с 15 апреля по 1 мая, призовой фонд турнира, составил £ 2 395 000.

В чемпионате мира по снукеру 2023, приняли участие 128 профессиональных игроков и приглашенные любители. В основной серии турнира, принимают участие 32 игрока: 16 лучших игроков из мирового рейтинга и еще 16 игроков из отборочных раундов. Действующим чемпионом мира по снукеру, является Ронни О'Салливан, победивший в финале Джадда Трампа.

Расписание матчей по снукеру:

17 апреля

Дин Джунху (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 12:00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 12.00

Марк Уильямс (Уэльс) – Джимми Робертсон (Англия) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16.30

Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 21:00



18 апреля

Джек Лисовски (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 12.00

Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16:30

Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21:00

Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 21:00

Снукер Чемпионат мира 2023: прямой эфир

Снукер Чемпионат мира 2023: трансляция