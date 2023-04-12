Милан – Наполи: прямая трансляция 12 апреля 2023

Сегодня 12 апреля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро», состоится 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2023. Милан (Италия) под руководством Стефано Пиоли принимает ФК Наполи (Италия). В серии А, Милан занимает 4 место, Наполи лидирует в чемпионате Италии.

В 1/8 финала Наполи обыграл немецкий Айнтрахт с общим счётом 5:0., Милан переиграл английский «Тоттенхэм Хотспур» 1:0.

Начало матча 12 апреля в 22:00 по московскому времени.

Милан – Наполи: трансляциия