Милан – Наполи: прямая трансляция 12 апреля 2023

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Сегодня 12 апреля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро», состоится 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2023. Милан (Италия) под руководством Стефано Пиоли принимает ФК Наполи (Италия). В серии А, Милан занимает 4 место, Наполи лидирует в чемпионате Италии.

В 1/8 финала Наполи обыграл немецкий Айнтрахт с общим счётом 5:0., Милан переиграл английский «Тоттенхэм Хотспур» 1:0.
Начало матча 12 апреля в 22:00 по московскому времени.

 

 

Милан – Наполи: трансляциия

 

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