UFC 287 прямая трансляция

В ночь с 8 на 9 апреля 2023 года, в Майами (США) на арене "Касея Центр" пройдет масштабный турнир UFC 287: Pereira vs Adesanya 2. Начало турнира 9 апреля в 01:00 мск, начало Главного карда и прямой трансляции в 05:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в среднем весе: чемпион, бразилец Алекс Перейра (7-1) защищает свой титул от нигерийца с паспортом Новой Зеландии - Исраэль Адесанья (23-2).

На турнире UFC 287 выступят еще несколько звездный бойцов промоушена, - это Хорхе Масвидаль, Сантьяго Понзиниббио, Келвин Гастелум, Гилберт Бёрнс.

Кард / бои UFC 287:

Основной кард

Алекс Перейра (7-1) – Исраэль Адесанья (23-2)

Гилберт Бёрнс (21-5) – Хорхе Масвидаль (35-16)

Роб Фонт (19-6) – Адриан Янез (16-3)

Кевин Холланд (23-9) – Сантьяго Понзиниббио (29-6)

Рауль Росас, мл. (7-0) – Кристиан Родригес (8-1)

Предварительный кард

Келвин Гастелум (16-8) – Крис Кёртис (30-9)

Мишель Уотерсон (18-10) – Луана Пинейро (10-1)

Джеральд Миршерт (35-15) – Джозеф Пайфер (10-2)

Карл Уильямс (8-1) – Чейз Шерман (16-11)

Ранний предварительный кард

Синтия Калвилло (9-5-1) – Лупита Годинес (8-3)

Игнасио Бахамондес (13-4) – Трей Огден (16-5)

Шайлан Нурданбек (39-10) – Стив Гарсия (13-5)

Жакелин Аморим (6-0) – Сэм Хьюз (7-5)

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Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья 1: Полный бой