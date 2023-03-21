Теннис Майами 2023: смотреть онлайн ATP / WTA

В Майами, США, с 19 марта по 2 апреля 2023 года пройдет один из самых престижных теннисный турниров ATP 1000 - Открытый чемпионат Майами 2023 или Miami Open 2023.

В элитарном событии ATP серии Мастерс 1000, принимают участие все сильнейшие теннисисты планеты: Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Каспер Рууд, Александр Зверев и др звезды. Вновь пропускает событие Серб Новак Джокович, т.к его не пустили в США. Россиян на Miami Open 2023, так же представляют Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Александр Шевченко.

С 21 марта по 1 апреля 2023 года, в Майами пройдет и женский престижный супертурнир WTA 1000 Майами 2023. На событие приедут звезды женского тенниса Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Ига Швентек.

В турнире WTA 1000 Майами 2023 примут участие 12 россиянок, среди лидеров россиян: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. С 22 марта с 18-00 по московскому времени, смотрите Miami Open 2023 в прямом эфире и лучшие моменты матчей в записи!

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