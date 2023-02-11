UFC 284 Махачев – Волкановски: смотреть онлайн

С 11 на 12 февраля 2023 года, в Австралийском городе Перт, состоится грандиозный турнир UFC 284 Makhachev vs. Volkanovski. Начало турнира 12.02.2023 в 02:00 по московскому времени, начало Основного карда в 06-00 мск.

В главном событии UFC 284, пройдет бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе: обладатель пояса, россиянин Ислам Махачев (23-1) сразится с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски (25-1) из Австралии.

Отметим, дебютный бой Зубайра Тухугова (20-5-1) в легком весе, где, в октагоне встретится с бразильцем Элвисом Бреннером Оливейра (13-3).

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