Артур Бетербиев – Энтони Ярд: Прямая трансляция

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28 января 2023 года, в Лондоне (Англия) на огромном стадионе Уэмбли, пройдет грандиозный вечер бокса Beterbiev vs. Yarde. Начало прямого эфира 28.01.2023 в 22:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояса чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC, IBF и WBO. В ринге встречаются: чемпион, обладатель титулов WBC, IBF, WBO не имеющий поражений россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) и претендент - британец Энтони Ярд (22-2, 21 KO).

В со-главном событии, пройдет еще дин титульный бой: чемпиона по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет защиту пояса  против костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 KO).

 

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