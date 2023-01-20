UFC 283 Тейшейра - Хилл: прямая трансляция

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В ночь с 20 на 21 января 2023 года, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдет турнир UFC 283: Teixeira vs Hill. Начало турнира 22.01.2023 в 04:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала.

В главном поединке события, состоится титульный бой за вакантный пояс чемпиона UFC  в полутяжёлом весе. В октагоне встречаются: бразилец Гловер Тейшейра (33-8) и американец Джамал Хилл (11–1 1).

В со-главном событии, Дейвисон Фигейреду (21-2-1) и Брэндон Морено (20-6-2)сразятся за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В рамках UFC 283, проведет поединок россиянин Шамиль Абдурахимов (20-7), его соперником стал бразилец Жаилтон Алмейда (17-2).

Кард UFC 283 Teixeira vs Hill:

Главный кард
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл (главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе);
Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено (титульный поединок в наилегчайшем весе);
Гилберт Бёрнс — Нил Мэгни (полусредний вес);
Лорен Мёрфи — Джессика Андраде (женский наилегчайший вес);
Пол Крейг — Джонни Уокер (полутяжёлый вес).

Предварительный кард
Маурисио Руа — Игорь Потеря (полутяжёлый вес);
Грегори Родригес — Бруно Феррейра (средний вес);
Тиаго Мойзес — Мелкизаэл Коста (лёгкий вес);
Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда (тяжёлый вес);
Габриэль Бонфим — Мунир Лаззез (полусредний вес).

Ранний предварительный кард
Луан Ласерда — Коди Стэменн (легчайший вес);
Исмаэль Бонфим — Терренс Маккинни (лёгкий вес);
Ворли Алвес — Николас Далби (полусредний вес);
Джозиане Нунес — Зара Файрн дос Сантос (женский полулёгкий вес);
Саймон Оливейра — Даниэль Маркос (легчайший вес).

 

 

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