Сан-Хосе – Бостон: Прямая трансляция 8.01.2023 в 06:30

В ночь с 7 на 8 января 2023 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз. Начало прямого эфира 8.01.2023 в 06:30 по московскому времени.

«Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз» – противостояние аутсайдера и лидера, после половины регулярного сезона их двукратная разница в количестве набранных очков.

Смотрите матч San Jose Sharks - Boston Bruins в прямом эфире и в записи!

Сан-Хосе – Бостон: прямой эфир

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