Манчестер Юнайтед - Бёрнли. Прямая трансляция 21.12.2022

21 декабря 2022 года, в рамках Кубка Английской футбольной лиги в 1/8 финала, Манчестер Юнайтед на стадионе Олд Траффорд принимает не уступчивый Бёрнли, начало прямого эфира 21.12.2022 в 23-00 по московскому времени.

В противостоянии команд ожидается серьезная интрига: в Манчестер Юнайтед кризис, клуб выставлен на продажу, из клуба со скандалом ушел Роналду, 2 матча подряд в товарищеских матчах проиграли. Бернли же в свою очередь идет на первом месте в "лучшей лиге мира" по меркам Англии.

Смотрите матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли в прямом эфире и в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: