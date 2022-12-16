Емельяненко – Коваленко: бой смотреть онлайн

16 декабря 2022 года в Москве на арене «Динамо» пройдет большой турнир и финал серии 2022 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Начало прямого эфира 16.12.2022 в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется ~ в 22:50 мск.

В главном событии вечера, состоится бой в тяжелом весе: Александр Емельяненко сразится с Святославом Коваленко. В со-главном событии, проведут бой как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

Основной кард вечера Емельяненко vs. Коваленко:

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко

Вячеслав Дацик — Павел Шульский

Вячеслав Василевский — Никита Солонин

Тимур Золотой Мусаев — Алексей Мельников

Прямой эфир Емельяненко vs. Коваленко