Емельяненко – Коваленко: бой смотреть онлайн

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16 декабря 2022 года в Москве на арене «Динамо» пройдет большой турнир и финал серии 2022 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Начало прямого эфира 16.12.2022 в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется ~ в 22:50 мск.

В главном событии вечера, состоится бой в тяжелом весе: Александр Емельяненко сразится с Святославом Коваленко. В со-главном событии, проведут бой как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

 

 Основной кард вечера Емельяненко vs. Коваленко:

    Александр Емельяненко — Святослав Коваленко
    Вячеслав Дацик — Павел Шульский
    Вячеслав Василевский — Никита Солонин
    Тимур Золотой Мусаев — Алексей Мельников

 

 Прямой эфир Емельяненко vs. Коваленко

 

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