Емельяненко – Коваленко: бой смотреть онлайн
16 декабря 2022 года в Москве на арене «Динамо» пройдет большой турнир и финал серии 2022 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Начало прямого эфира 16.12.2022 в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется ~ в 22:50 мск.
В главном событии вечера, состоится бой в тяжелом весе: Александр Емельяненко сразится с Святославом Коваленко. В со-главном событии, проведут бой как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.
Основной кард вечера Емельяненко vs. Коваленко:
Александр Емельяненко — Святослав Коваленко
Вячеслав Дацик — Павел Шульский
Вячеслав Василевский — Никита Солонин
Тимур Золотой Мусаев — Алексей Мельников
Прямой эфир Емельяненко vs. Коваленко