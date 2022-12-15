ЧМ-2022 Аргентина – Франция: прямая трансляция 18.12.2022 в 18:00

18 декабря 2022 года в Катаре, состоится финальный матч Чемпионата мира по футболу 2022, старт матча 18.12.2022 в 18:00 по московскому времени. Где смотреть матч Аргентина vs. Франция: Ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала.

В полуфинальных матчах, сборная Аргентина, разгромила Хорватию со счетом 3:0, Франция обыграла Марокко 2:0.

Сборные Франции и Аргентины имеют по две победы в Чемпионатах мира по футболу. Аргентина выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах, сборная Франции в 1998 и 2018 становилось чемпионом мира.

Обе команды по ходу мундиаля 2022, - показывали достойную игру, но у Аргентины есть джокер - Лионель Месси, за французами организованность и командная игра. Кто станет чемпионом мира 2022, смотрите 18 декабря 2022 года!

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