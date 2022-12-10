Кроуфорд – Аванесян: Прямая трансляция

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С 10 на 11 декабря 2022 года, в Омахе (США) пройдет масштабный вечер бокса Crawford vs. Avanesyan. Начало прямого эфира 11.12.2022 в  05-00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Звездный чемпион, не имеющий поражений американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) проводит  защиту своего пояса, против бывшего обладателя титула WBA World - россиянина Давида Аванесяна (29-3-1, 17 КО).

Кард вечера бокса Crawford vs. Avanesyan:

    Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) – Давид Аванесян (29-3-1, 17 КО)
    Кристиана Жустино (дебют) – Габриэлла Холлоуэй (0-2)
    Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) – Эдуардо Баэс (21-3-2, 7 КО)
    Стивен Нельсон (17-0, 14 КО) – Джеймс Баллард (10-4, 3 КО)
    Джеремия Милтон (7-0, 6 КО) – Даджуан Кэллоуэй (5-1, 5 КО)
    Роберт Родригес (10-1-2, 5 КО) – Хосе Лопес (3-2-1, 0 КО)
    Бубакар Силла (12-0, 7 КО) – Хавьер Майорал (4-2, 1 КО)
    Эдел Гомес (6-0-1, 6 КО) – Джозеф Агилар (4-1-1, 2 КО)
    Алан Гарсия (7-0, 6 КО) – Эдуардо Дос Реис (24-10, 19 КО)
    Алтон Уиггинс (дебют) – Филлип Кармуш (2-3, 0 КО)

 

 Предлагаем вашему вниманию:

Давид Аванесян - Джош Келли / Avanesyan vs. Kelly

 

Теренс Кроуфорд vs. Хосе Бенавидес / Crawford vs. Benavidez Jr

 

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