Уоррингтон – Лопес: Прямая трансляция

10 декабря 2022 года в Лидсе (Англия), состоится большой вечер бокса Warrington vs. Lopez, начало прямого эфира 10.12.2022 в 23-00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг): чемпион, британец Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 KO) защищает титул от мексиканца Луиса Альберто Лопеса (26-2, 15 KO).

В со-главном событии вечер бокса Warrington vs Lopez, обладательница титула IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес (8-1, 3 КО) защищает пояс Шеннон О'Коннелл (23-6-1, 11 КО), оба спортсмена представляют Австралию.

Кард / бои Warrington vs Lopez

Главный кард

Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 КО) – Луис Альберто Лопес (26-2, 15 КО)

Эбани Бриджес (8-1, 3 КО) – Шеннон О’Коннелл (23-6-1, 11 КО)

Феликс Кэш (15-0, 10 КО) – Селсо Невес (9-2-2, 2 КО)



Ранний кард

Джеймс Меткаф (23-2, 14 КО) – Кортни Пеннингтон (16-5-3, 7 КО)

Хоупи Прайс (8-0, 3 КО) – Хонатан Сантана (9-3-1, 1 КО)

Шеннон Кортни (7-2, 3 КО) – Джемма Руэгг (5-5, 1 КО)

Райаннон Диксон (6-0, 0 КО) – Кристин Шерголд (7-6-1, 1 КО)

Кори О’Рэган (8-0, 0 КО) – Антонио Родригес (7-27-8, 1 КО)

Джанейд Бостан (3-0, 3 КО) – Атанасиос Глинос (2-1, 1 КО)

Коби Макнамара (3-0, 0 КО) – Набил Ахмед (1-12-2, 0 КО).

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