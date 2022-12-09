UFC 282 Анкалаев - Блахович: прямая трансляция

С 10 на 11 декабря, в Лас-Вегасе, США, пройдет масштабный турнир UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz, начало турнира 11.12.2022 в 01-30 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой полутяжеловесов: чемпион UFC в полутяжелом весе, N2 рейтинга - поляк Ян Блахович (29-9) сразится N3 рейтинга - россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1).

Победитель боя Анкалаев vs. Блахович, или чемпион UFC, в следующем бою должен встретится с бразильцем Гловером Тейшейра (33-8) занимающим первую строчку рейтинга полутяжей UFC.

Кард UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz

Основной кард

Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе

Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес

Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес

Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес

Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес



Предварительный кард

Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес

Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес

Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес

Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес

Ти-Джей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес

Винисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес

Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес





Основной кард Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес Предварительный кард Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес Ранние прелимы Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес Ти-Джей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес Винисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес

UFC 282: Пресс-конференция

Магомед Анкалаев - лучшие моменты



Ян Блахович - лучшие моменты