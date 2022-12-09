UFC 282 Анкалаев - Блахович: прямая трансляция

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С 10 на 11 декабря, в Лас-Вегасе, США, пройдет масштабный турнир UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz, начало турнира 11.12.2022 в 01-30 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится титульный бой полутяжеловесов: чемпион UFC в полутяжелом весе, N2 рейтинга - поляк Ян Блахович (29-9) сразится N3 рейтинга - россиянином Магомедом Анкалаевым (19-1).

Победитель боя Анкалаев vs. Блахович, или чемпион UFC, в следующем бою должен встретится с бразильцем Гловером Тейшейра (33-8) занимающим первую строчку рейтинга полутяжей UFC.

Кард UFC 282 Ankalaev vs. Błachowicz

Основной кард
Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес
Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес
Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес
Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес

Предварительный кард
Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес
Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес
Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес
Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес
Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес
Ти-Джей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес
Винисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес
Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес

Основной кард
Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес
Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес
Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес
Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес

Предварительный кард
Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес
Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес
Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес
Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес

Ранние прелимы
Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес
Ти-Джей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес
Винисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес
Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес

UFC 282: Пресс-конференция

 

Магомед Анкалаев - лучшие моменты

 

Ян Блахович - лучшие моменты

 

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